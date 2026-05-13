#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Мир

Таиланд готовится изменить правила безвизового въезда для туристов

пляж, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 10:21 Фото: Zakon.kz
Власти Таиланда намерены ограничить безвизовое пребывание туристов до 30 дней. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Сихасак Фуангкеткеоу, сообщает Zakon.kz.

Глава МИДа уточнил, что такие меры направлены на пресечение злоупотреблений со стороны иностранцев, использующих лазейки в законодательстве в нетуристических целях.

"Считаем, что 60 дней – это слишком долго, и некоторые люди, не являющиеся настоящими туристами, используют безвизовый режим в незаконных целях. Мы хотим ужесточить контроль", – озвучил предложение министр.

Согласно данным издания Thai PBS, это предложение было подготовлено еще предыдущей администрацией, но реализация была отложена из-за выборов.

В продолжении министр также добавил, что Таиланду, возможно, потребуется пересмотреть несколько визовых категорий, поскольку их слишком много и некоторые из них могут быть объединены.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 10:21
В СНГ призвали осторожно относиться к объявлениям о работе в Таиланде

В начале мая мы рассказывали о странном инциденте. Тогда турист из России пошел к врачу в Бангкоке и пропал. По словам родных, до этого у него были проблемы с пищеварением, поэтому с местной кухней сразу не заладилось.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация
11:20, Сегодня
Подключение к национальной системе биометрической аутентификации: утверждены правила
Власти Таиланда продлили безвизовый режим для казахстанцев
12:16, 17 июля 2024
Власти Таиланда продлили безвизовый режим для казахстанцев
Флаг Таиланда
06:20, 25 июня 2025
Таиланд ввел новый запрет для туристов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен новый главный тренер &quot;Иртыша&quot;
10:47, Сегодня
Стал известен новый главный тренер "Иртыша"
Корешков покинул &quot;Трактор&quot;
10:41, Сегодня
Легенду казахстанского хоккея уволили из российского клуба
Прогноз четвертьфинала Рыбакина - Свитолина в Риме
10:24, Сегодня
Способна на сенсацию: как завершится четвертьфинал Рыбакина - Свитолина на "тысячнике" в Риме
Даниил Медведев повторил уникальное достижение Новака Джоковича
10:13, Сегодня
Даниил Медведев повторил уникальное достижение Новака Джоковича
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: