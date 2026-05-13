Таиланд готовится изменить правила безвизового въезда для туристов

Власти Таиланда намерены ограничить безвизовое пребывание туристов до 30 дней. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Сихасак Фуангкеткеоу, сообщает Zakon.kz.

Глава МИДа уточнил, что такие меры направлены на пресечение злоупотреблений со стороны иностранцев, использующих лазейки в законодательстве в нетуристических целях.

"Считаем, что 60 дней – это слишком долго, и некоторые люди, не являющиеся настоящими туристами, используют безвизовый режим в незаконных целях. Мы хотим ужесточить контроль", – озвучил предложение министр.

Согласно данным издания Thai PBS, это предложение было подготовлено еще предыдущей администрацией, но реализация была отложена из-за выборов.

В продолжении министр также добавил, что Таиланду, возможно, потребуется пересмотреть несколько визовых категорий, поскольку их слишком много и некоторые из них могут быть объединены.

