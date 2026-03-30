Трамп собирается привлечь арабские страны к оплате военных расходов

Президент США Дональд Трамп озвучил желание призвать арабские страны помочь в финансировании военных расходов. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает Zakon.kz.

по ее словам, диалог между Вашингтоном и Тегераном идет хорошо, несмотря на публичные заявления, которые могут создавать "иную картину".

"Я думаю, президенту было бы весьма интересно призвать их к этому. Я не буду забегать вперед в этом вопросе, но, безусловно, я знаю, что у него есть такая идея. То, что говорят публично, отличается от того, что говорят нам в частном порядке", – отметила Ливитт, комментируя ход переговоров США с Ираном.

Она добавила, что США наносят разрушительные удары по Военно-морским силам Ирана.

Выведено из строя более 150 кораблей, включая 92% крупных судов, почти 70% ракетных, беспилотных и военно-морских производственных объектов Ирана повреждены или уничтожены.

В результате американский лидер объявил 10-дневную паузу, чтобы отложить запланированные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Ливитт добавила, что это уникальная возможность "заключить сделку с США, навсегда отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддерживать терроризм".

