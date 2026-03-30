Мир

Названа самая опасная женщина-политик мира

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 03:59 Фото: EPA-EFE/YNA
Специалист по Северной Корее Сон-Юн Ли заявил южнокорейской газете The Korea Herald, что сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон является "самой опасной" женщиной в мире, сообщает Zakon.kz.

По его словам, так как Ким Ё Чжон, которая сейчас возглавляет отдел пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, является "де-факто вторым человеком в северокорейской иерархии" и "заместителем" Ким Чен Ына.

"Мы еще не видели такой неограниченной власти среди влиятельных женщин в девяти государствах, обладающих ядерным оружием. Поэтому я называю ее самой опасной женщиной в мире", – считает исследователь.

Он добавил, что сестра главы КНДР является "беспрецедентным оружием в арсенале северокорейской дипломатии". И когда придет время для дипломатии, "жизнерадостный характер и любезность" Ким Ё Чжон помогут "обезоружить" президента США Дональда Трампа.

Также исследователь сказал, что сейчас еще неизвестно, уступит ли Ким Ё Чжон место главы государства дочери Ким Чен Ына Ким Чжу Э, которую называют преемницей отца. Ким Чен Ын повысил свою сестру Ким Ё Чжон с должности заместителя заведующего на пост главы одного из отделов Центрального комитета партии.

Ранее стало известно, что Трамп собирается привлечь арабские страны к оплате военных расходов.

Аксинья Титова
