Туалет за 23 миллиона долларов дал сбой: астронавты сообщили о странном запахе

Фото: freepik

Астронавты на борту Artemis II заявили о загадочном запахе горелого, исходившем от продвинутой туалетной системы стоимостью 23 млн долларов, которая ранее вышла из строя после старта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, об этом по радио в центр управления миссией сообщил астронавт Крисна Кох. "Что касается запаха, я просто хотел убедиться, что вы отслеживаете заметки EGS о том, что несколько раз от туалета исходил запах горелого нагревателя. Источник никогда точно не был установлен, что это именно было, но запах был классифицирован как неизвестный", – сказал астронавт. Четверо пассажиров, направляющихся к Луне, отметили, что запах напоминал аромат старого электрического обогревателя, который давно не использовался. Ранее экипаж Artemis II показал новое за полвека фото Земли из глубокого космоса.

