Мир

Женщине удалось выиграть в лотерею более миллиона с помощью технического сбоя

Руки, лотереи, авто, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 03:59 Фото: pexels
Жительница Великобритании Клэр Эйнсли смогла выиграть в лотерею 1,3 млн долларов. Однако букмекерская компания отказалась выплачивать ей эту сумму, сославшись на техническую ошибку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на Daily Mail, женщина выиграла крупную сумму в лотерею через мобильное приложение и сразу обратилась в компанию, предоставив скриншоты выигрыша.

В ответ у нее запросили документы для подтверждения личности и, как утверждает Эйнсли, сообщили, что средства поступят на ее счет в течение нескольких дней. От радости победительница уже планировала отпуск для детей и покупку дома.

Однако при попытке вывести деньги транзакция была отклонена. Спустя два дня женщина получила уведомление о том, что ее выигрыш признан недействительным из-за "сбоя".

В компании заявили, что ошибка была обнаружена в ходе "рутинной проверки" и связана с механизмом, из-за чего на счета некоторых пользователей временно зачислялись некорректные суммы.

Юристы отмечают, что условия подобных платформ позволяют операторам отменять результаты в случае технических сбоев. Однако Клэр требует доказательств того, что ошибка действительно была.

Ранее мы писали о том, что мигрант украл в мегаполисе электросамокаты на сумму более 9 млн тенге.

Аксинья Титова
Читайте также
ChatGPT помог американке выиграть в лотерею 100 тысяч долларов
22:31, 17 октября 2025
ChatGPT помог американке выиграть в лотерею 100 тысяч долларов
Перед смертью больного мужа женщина выиграла миллион долларов
04:04, 19 июня 2024
Перед смертью больного мужа женщина выиграла миллион долларов
Американка выиграла около 26 миллионов тенге благодаря печенью с предсказанием
22:22, 03 июля 2025
Американка выиграла около 26 миллионов тенге благодаря печенью с предсказанием
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Жду победу удушающим": Царукян сделал прогноз на бой Чимаев – Стрикленд
03:18, 22 апреля 2026
"Жду победу удушающим": Царукян сделал прогноз на бой Чимаев – Стрикленд
Казахстанский боксёр одержал уверенную победу на Кубке мира в Бразилии
02:45, 22 апреля 2026
Казахстанский боксёр одержал уверенную победу на Кубке мира в Бразилии
Обидчик Айтмухана заявил о готовности провести схватку по борьбе с Чимаевым
02:19, 22 апреля 2026
Обидчик Айтмухана заявил о готовности провести схватку по борьбе с Чимаевым
Арина Соболенко объяснила решение сократить календарь в этом сезоне
01:51, 22 апреля 2026
Арина Соболенко объяснила решение сократить календарь в этом сезоне
