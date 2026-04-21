Женщине удалось выиграть в лотерею более миллиона с помощью технического сбоя

Жительница Великобритании Клэр Эйнсли смогла выиграть в лотерею 1,3 млн долларов. Однако букмекерская компания отказалась выплачивать ей эту сумму, сославшись на техническую ошибку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на Daily Mail, женщина выиграла крупную сумму в лотерею через мобильное приложение и сразу обратилась в компанию, предоставив скриншоты выигрыша.

В ответ у нее запросили документы для подтверждения личности и, как утверждает Эйнсли, сообщили, что средства поступят на ее счет в течение нескольких дней. От радости победительница уже планировала отпуск для детей и покупку дома.

Однако при попытке вывести деньги транзакция была отклонена. Спустя два дня женщина получила уведомление о том, что ее выигрыш признан недействительным из-за "сбоя".

В компании заявили, что ошибка была обнаружена в ходе "рутинной проверки" и связана с механизмом, из-за чего на счета некоторых пользователей временно зачислялись некорректные суммы.

Юристы отмечают, что условия подобных платформ позволяют операторам отменять результаты в случае технических сбоев. Однако Клэр требует доказательств того, что ошибка действительно была.

