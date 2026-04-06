Создана сумка из кожи тираннозавра

Ученые, креативные специалисты и дизайнеры объединились, чтобы создать первый в мире продукт из выращенной в лаборатории кожи тираннозавра T-Rex Leather – сумочку, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году креативное агентство VML, лидер в области геномной инженерии The Organoid Company и пионер в области устойчивых биотехнологий Lab-Grown Leather Ltd. объявили о желании создать первую в мире кожу, имитирующую кожу тираннозавра, и начали разработку этого нового материала.

Презентация состоялась в музее Art Zoo в Амстердаме 2 апреля 2026 года, где сумку выставили ​​рядом с колоссальной скульптурой тираннозавра, приобретенной музеем у Центра биоразнообразия Naturalis.

Для создания кожи T-Rex из вымершего вида животного команда начала с окаменелых последовательностей коллагена тираннозавра. Используя передовые методы вычислительной биологии и моделирование с помощью искусственного интеллекта, ученые реконструировали оставшуюся генетическую информацию, необходимую для формирования полной структуры коллагена. Эта полностью синтезированная ДНК была введена в линию клеток-носителей. Затем миллиарды таких модифицированных клеток были выращены с использованием запатентованной платформы передовой тканевой инженерии и интегрированы в производственную линию. В результате получилась прочная, поддающаяся ремонту, биоразлагаемая кожа, выращенная без убоя животных, вырубки лесов или дубления.

"Благодаря реконструкции и оптимизации древних белковых последовательностей мы создали кожу, имитирующую кожу тираннозавра, вдохновленную доисторической биологией, и клонировали ее в специально разработанную клеточную линию", – заявил один из участников проекта, генеральный директор компании Organoid Томас Митчелл.

После производства кожа T-Rex была передана компании Enfin Levé, которая превратила биоматериал в сумку. Она является уникальным коллекционным экземпляром. После шестинедельной выставки в Art Zoo сумку выставят ​на аукцион и продадут тому, кто предложит самую высокую цену. Стартовая цена 660 тысяч долларов.

Производство кожи T-Rex намерены продолжить, и материал может стать доступен для продажи брендам и дизайнерам.

Однако некоторые критики считают этот проект вводящим в заблуждение. Палеонтолог-позвоночник из Университета Мэриленда Томас Хольц-младший, например, заявил, что созданная в лаборатории кожа не будет подлинной, поскольку нет ни настоящей кожи, ни ДНК тираннозавра, которые могли бы послужить основой.

"Работая с реконструированными образцами доисторической биологии, мы представляем материал, который самодостаточен. Это нечто оригинальное, а не альтернатива", – утверждают создатели кожи.

