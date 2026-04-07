Появилась информация о том, что Эпштейн до сих пор жив
Как пишет РИА Новости, он поставил под сомнение официальную версию смерти Эпштейна, указав на обстоятельства обнаружения его тела. По словам Маска, в момент происшествия камеры видеонаблюдения были отключены, а тюремные охранники спали.
"Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно", – сказал Маск.
Согласно данным Министерства юстиции США, на записи с камеры наблюдения в тюрьме, где содержался Эпштейн, отсутствуют 62 секунды – с 23:58:58 до 00:00:00. Это объяснили ежедневным автоматическим сбросом старой системы видеорегистрации.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре для вовлечения в такую деятельность. В конце июля американские власти пришли к выводу, что Эпштейн покончил с собой.
