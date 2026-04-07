Мир

Появилась информация о том, что Эпштейн до сих пор жив

Финансист Джеффри Эпштейн , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 07:59 Фото: dw.com
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил в интервью, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн до сих пор жив, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, он поставил под сомнение официальную версию смерти Эпштейна, указав на обстоятельства обнаружения его тела. По словам Маска, в момент происшествия камеры видеонаблюдения были отключены, а тюремные охранники спали.

"Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно", – сказал Маск.

Согласно данным Министерства юстиции США, на записи с камеры наблюдения в тюрьме, где содержался Эпштейн, отсутствуют 62 секундыс 23:58:58 до 00:00:00. Это объяснили ежедневным автоматическим сбросом старой системы видеорегистрации.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре для вовлечения в такую деятельность. В конце июля американские власти пришли к выводу, что Эпштейн покончил с собой.

Ранее мы сообщали о том, что скрывавшегося более года босса мафии задержали в Италии.

Аксинья Титова
