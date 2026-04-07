Появилась информация о том, что Эпштейн до сих пор жив

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил в интервью, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн до сих пор жив, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, он поставил под сомнение официальную версию смерти Эпштейна, указав на обстоятельства обнаружения его тела. По словам Маска, в момент происшествия камеры видеонаблюдения были отключены, а тюремные охранники спали.

"Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно", – сказал Маск.

Согласно данным Министерства юстиции США, на записи с камеры наблюдения в тюрьме, где содержался Эпштейн, отсутствуют 62 секунды – с 23:58:58 до 00:00:00 . Это объяснили ежедневным автоматическим сбросом старой системы видеорегистрации.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре для вовлечения в такую деятельность. В конце июля американские власти пришли к выводу, что Эпштейн покончил с собой.

