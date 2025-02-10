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Мир

В Кыргызстане задержан певец, который извинился перед казахстанцами "за смерть Кенесары хана"

В Кыргызстане задержан певец, который извинился перед казахстанцами &quot;за смерть Кенесары хана&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 13:01 Фото: Instagram/kairat_primberdiev_official
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана возбудил уголовное дело в отношении гражданина, который в январе 2025-го дал интервью одному из казахстанских YouTube-каналов и допустил высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды, сообщает Zakon.kz.

По данным кыргызских СМИ, речь о певце Кайрате Примбердиеве, который в интервью извинился перед казахским народом "за смерть Кенесары хана". Это вызвало неоднозначную реакцию в Сети. 13 января артист записал видеообращение, в котором заявил, что извинялся исключительно от себя, а не от имени всего кыргызского народа.

"ГКНБ КР в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ст. 330 ч. 1 Уголовного кодекса КР "Возбуждение расовой, этнической, национальной и религиозной вражды", установлен гражданин КР – П. К. Т. 1985 г. р., который, выступая на канале "Айран-Ютуб", допустил высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – говорится в сообщении Госкомитета нацбезопасности КР, распространенном сегодня, 10 февраля.

В настоящее время, как уточнили в ГКНБ КР, проводятся соответствующие следственно-процессуальные действия.

В Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана предупредили об уголовной ответственности за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), за которое законодательством КР предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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