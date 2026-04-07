Тайна исчезновения в океане: туристка пропала на глазах у супруга на Багамах

55-летняя американка упала в воду у островов Абако во время лодочной прогулки с 58-летним мужем, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, супруги направлялись к своей яхте Soulmate, когда, по словам мужчины, его супруга поскользнулась и упала в воду.

"Сильное течение впоследствии унесло ее, и Брайан потерял ее из виду. Неизвестно, была ли на Линетт спасательная жилетка". Замначальника добровольной пожарно-спасательной службы Хоуп-Тауна Стаффорд Паттерсон

По данным полиции, в момент падения туристка держала ключ от лодки, из-за чего двигатель надувной лодки заглох. В итоге супругу пришлось добираться до берега всю ночь.

Багамские и американские службы продолжают совместную поисково-спасательную операцию. Береговая охрана США задействовала самолет для помощи в поисках, добавил Паттерсон.

Дочь Линетт, Карли Эйлсворт, в понедельник выступила с заявлением по поводу произошедшего.

"У меня крайне мало информации. Моя единственная цель – выяснить, что произошло с моей матерью, и убедиться, что ее исчезновение будет тщательно и полностью расследовано", – сказала она.

В настоящее время на Багамах действует второй уровень предупреждения для туристов – рекомендуется проявлять повышенную осторожность из-за роста преступности и рисков, связанных с купанием.

В частности, предупреждение указывает на случаи насильственных преступлений, включая вооруженные ограбления, кражи со взломом и сексуальные нападения, а также на недостаточное регулирование водного транспорта, что уже приводило к травмам и гибели людей.

