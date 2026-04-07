#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
466.33
538.47
5.9
Мир

Тайна исчезновения в океане: туристка пропала на глазах у супруга на Багамах

туристка исчезла во время прогулки на море с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 18:49 Фото: freepik
55-летняя американка упала в воду у островов Абако во время лодочной прогулки с 58-летним мужем, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, супруги направлялись к своей яхте Soulmate, когда, по словам мужчины, его супруга поскользнулась и упала в воду.

"Сильное течение впоследствии унесло ее, и Брайан потерял ее из виду. Неизвестно, была ли на Линетт спасательная жилетка". Замначальника добровольной пожарно-спасательной службы Хоуп-Тауна Стаффорд Паттерсон

По данным полиции, в момент падения туристка держала ключ от лодки, из-за чего двигатель надувной лодки заглох. В итоге супругу пришлось добираться до берега всю ночь.

Багамские и американские службы продолжают совместную поисково-спасательную операцию. Береговая охрана США задействовала самолет для помощи в поисках, добавил Паттерсон.

Дочь Линетт, Карли Эйлсворт, в понедельник выступила с заявлением по поводу произошедшего.

"У меня крайне мало информации. Моя единственная цель – выяснить, что произошло с моей матерью, и убедиться, что ее исчезновение будет тщательно и полностью расследовано", – сказала она.

В настоящее время на Багамах действует второй уровень предупреждения для туристов – рекомендуется проявлять повышенную осторожность из-за роста преступности и рисков, связанных с купанием.

В частности, предупреждение указывает на случаи насильственных преступлений, включая вооруженные ограбления, кражи со взломом и сексуальные нападения, а также на недостаточное регулирование водного транспорта, что уже приводило к травмам и гибели людей.

Ранее сообщалось, что туристы не смогут гулять до полуночи в Египте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Разгромом завершилась схватка Казахстан - Туркменистан за медаль чемпионата Азии по борьбе
18:49, Сегодня
Разгромом завершилась схватка Казахстан - Туркменистан за медаль чемпионата Азии по борьбе
Звезда мировой борьбы из Кыргызстана стал чемпионом на домашнем супертурнире
18:37, Сегодня
Звезда мировой борьбы из Кыргызстана стал чемпионом на домашнем супертурнире
Схватка Казахстана и Узбекистана выявила медалиста чемпионата Азии по борьбе
18:19, Сегодня
Схватка Казахстана и Узбекистана выявила медалиста чемпионата Азии по борьбе
Разгромом завершился матч Казахстан - Черногория в рамках чемпионата Европы по футболу
17:53, Сегодня
Разгромом завершился матч Казахстан - Черногория в рамках чемпионата Европы по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: