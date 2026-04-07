Туризм

Туристы не смогут гулять до полуночи в Египте

Памятник, архитектура, фараон, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 07:18 Фото: pixabay
В центре египетской столицы Каир кафе, магазины и рестораны теперь будут закрываться раньше обычного из-за нового указа правительства Египта, направленного на снижение растущих счетов за электроэнергию на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, по новым правилам коммерческие заведения закрываются в 21:00 по будням и в 22:00 по выходным, с возможным продлением до 23:00 на время коптской Пасхи.

До этого жители и туристы могли оставаться в кафе и на улицах до полуночи. Премьер-министр Мостафа Мадбули объяснил меры высокой зависимостью Египта от импортного топлива. С начала конфликта в конце февраля ежемесячный счет за импорт энергии удвоился и достиг 2,5 млрд долларов.

Около 60% из 20 млрд долларов годового бюджета на нефть уходит на поддержание работы электросети. Малый бизнес уже ощутил давление: владельцы магазинов и кинотеатров отмечают падение выручки до 60%, а некоторые кафе вынуждены вводить посменный график.

Туризм в Каире также страдает, так как популярные рынки и исторические достопримечательности закрываются раньше. В то же время более состоятельные каирцы переходят в рестораны на набережной Нила и международные отели, которые освобождены от ограничений.

Правительство также ввело другие меры экономии энергии: рост цен на топливо, дистанционную работу по воскресеньям и приглушение уличного освещения.

Ранее в Египте обнаружили новый город, полторы тысячи лет скрытый метрами ила.

Аксинья Титова
