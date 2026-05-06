Мужчина обокрал девушку сразу после знакомства в кафе Караганды

Мужчина познакомился с девушкой в одном из кафе Караганды и, воспользовавшись моментом, обокрал ее, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что в кафе двое мужчин познакомились с двумя девушками.

Когда наступил момент оплаты счета, выяснилось, что у молодых людей не хватило средств для покрытия всех расходов. Тогда одна из новых приятельниц предложила свою помощь.

"Когда девушки собирались уходить, 37-летний мужчина воспользовался моментом и тайно совершил перевод с банковского счета новой знакомой на номер своего друга. Сумма перевода составила 1 млн 900 тыс. тенге", – уточнили стражи порядка.

После этого посетители покинули заведение, полагая, что их действия останутся незамеченными. Однако пропажу денег владелица счета обнаружила на следующее утро и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили подозреваемых. Обоих мужчин задержали. Они полностью признали свою вину. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

