#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
533.61
621.07
6.78
Происшествия

У берегов Индонезии загорелся паром: на его борту было 280 человек

Индонезия, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 17:26 Фото: Х/JohnCremeansX
У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром KM Barcelona VA, на котором было 280 человек, многие из них в панике прыгали в море, сообщает Zakon.kz.

По информации The U.S.Sun, паром был переполнен и десятки людей оказались в ловушке.

"После того, как с нижних палуб начал валить густой черный дым, на борту началась паника. В соцсетях очевидцы выложили видеозаписи, на которых видно, как пассажиры кричат и просят о помощи", – говорится в публикации.

Сообщается, что на отдельных кадрах запечатлена переполненная палуба корабля, на которой сотрудники помогали пассажирам застегивать спасательные жилеты перед тем, как выпрыгнуть с парома.

Власти пока не подтвердили информацию о возможных жертвах.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме из-за шторма затонуло круизное судно с туристами на борту. Число погибших к утру 20 июля возросло до 37 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Жителя Костаная засыпало грунтом в двухметровой яме
Происшествия
18:01, Сегодня
Жителя Костаная засыпало грунтом в двухметровой яме
Трое на одного: массовая драка случилась на парковке аэропорта в Актау
Происшествия
16:12, Сегодня
Трое на одного: массовая драка случилась на парковке аэропорта в Актау
Туристка из Сингапура получила серьезные травмы в горах Алматы
Происшествия
13:56, Сегодня
Туристка из Сингапура получила серьезные травмы в горах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: