У берегов Индонезии загорелся паром: на его борту было 280 человек

У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром KM Barcelona VA, на котором было 280 человек, многие из них в панике прыгали в море, сообщает Zakon.kz.

По информации The U.S.Sun, паром был переполнен и десятки людей оказались в ловушке.

"После того, как с нижних палуб начал валить густой черный дым, на борту началась паника. В соцсетях очевидцы выложили видеозаписи, на которых видно, как пассажиры кричат и просят о помощи", – говорится в публикации.

Сообщается, что на отдельных кадрах запечатлена переполненная палуба корабля, на которой сотрудники помогали пассажирам застегивать спасательные жилеты перед тем, как выпрыгнуть с парома.

Власти пока не подтвердили информацию о возможных жертвах.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме из-за шторма затонуло круизное судно с туристами на борту. Число погибших к утру 20 июля возросло до 37 человек.