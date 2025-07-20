У берегов Индонезии загорелся паром: на его борту было 280 человек
Фото: Х/JohnCremeansX
У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром KM Barcelona VA, на котором было 280 человек, многие из них в панике прыгали в море, сообщает Zakon.kz.
По информации The U.S.Sun, паром был переполнен и десятки людей оказались в ловушке.
"После того, как с нижних палуб начал валить густой черный дым, на борту началась паника. В соцсетях очевидцы выложили видеозаписи, на которых видно, как пассажиры кричат и просят о помощи", – говорится в публикации.
Сообщается, что на отдельных кадрах запечатлена переполненная палуба корабля, на которой сотрудники помогали пассажирам застегивать спасательные жилеты перед тем, как выпрыгнуть с парома.
Власти пока не подтвердили информацию о возможных жертвах.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме из-за шторма затонуло круизное судно с туристами на борту. Число погибших к утру 20 июля возросло до 37 человек.
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