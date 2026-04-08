Мир

В Индии обнаружили запасы золота на 1,5 миллиарда долларов

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 06:59 Фото: пресс-служба Национального банка РК
В индийском штате Одиша найдены золотоносные участки в нескольких районах. Перспективные запасы оцениваются в 10-20 метрических тонн, хотя официальные данные о запасах пока не опубликованы правительственными ведомствами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет India Defence Service, Одиша уже является одним из важнейших горнодобывающих штатов Индии. На его долю приходится 96% запасов хромита, 52% бокситов и 33% запасов железной руды в Индии, что обеспечивает ему развитую логистическую и нормативно-правовую базу, позволяющую быстрее, чем в менее развитых регионах, перейти к добыче золота.

Согласно официальному списку округов Одиши, штат разделен на 30 административных районов, объединенных в три налоговых округа.

Такое распределение имеет значение, потому что золотоносная зона Одиши пока находится на стадии разведки, а не в стадии полноценного горнодобывающего проекта, сосредоточенного на одном месторождении.

Некоторые участки могут стать перспективными для добычи, в других может потребоваться дополнительное бурение, а некоторые могут остаться лишь геологическими перспективами.

Заявленная цифра в 20 метрических тонн звучит внушительно, но необходимо учитывать национальный контекст. В прошлом году Индия импортировала около 700-800 метрических тонн золота, в то время как внутреннее производство по состоянию на 2020 год составляло всего около 1,6 тонны в год.

Такое сравнение делает открытие месторождения в Одише более понятным. Даже если месторождения окажутся коммерчески жизнеспособными, сами по себе они не изменят общий золотой баланс Индии. Они могут лишь незначительно увеличить внутреннее производство, добавить еще один источник минерального сырья в экономику Одиши и создать местную инфраструктуру и услуги в сфере разведки и добычи полезных ископаемых.

Министерство горнодобывающей промышленности на своем веб-сайте относит золото к числу "важных минералов" страны наряду с известняком и железной рудой.

Ранее в Узбекистане обнаружили 3000-летний город Шелкового пути, полный сокровищ.

