Два мотоциклиста погибли в Карагандинской области

Вечером 16 апреля в поселке Агадырь Шетского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мотоциклов, сообщает Zakon.kz.

Со слов заместителя начальника управления административной полиции ДП Карагандинской области Бекзата Саулембаева, в результате аварии водители мотоцикла в возрасте 37 и 17 лет скончались на месте происшествия. Еще один человек доставлен в медицинское учреждение.

"По данным факту возбуждено уголовное дело. Проводится следствие мероприятия", – отметил он на месте происшествия.

Департамент полиции Караганинской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения. Не превышать установленную скорость и ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих.

Особое внимание просят обратить на необходимость обязательного использования защитной экипировки при управлении мототранспортным средством.

