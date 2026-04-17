Два мотоциклиста погибли в Карагандинской области
Вечером 16 апреля в поселке Агадырь Шетского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мотоциклов, сообщает Zakon.kz.
Со слов заместителя начальника управления административной полиции ДП Карагандинской области Бекзата Саулембаева, в результате аварии водители мотоцикла в возрасте 37 и 17 лет скончались на месте происшествия. Еще один человек доставлен в медицинское учреждение.
"По данным факту возбуждено уголовное дело. Проводится следствие мероприятия", – отметил он на месте происшествия.
Департамент полиции Караганинской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения. Не превышать установленную скорость и ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих.
Особое внимание просят обратить на необходимость обязательного использования защитной экипировки при управлении мототранспортным средством.
