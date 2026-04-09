Мир

Черви в носу: в Греции у женщины обнаружили необычного паразита

насморк, паразит, Греция, черви, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 19:56
У 58-летней женщины в носовых пазухах обнаружили личинок овечьего овода, который обычно паразитирует у овец и коз. По данным медиков, пациентка работала рядом с пастбищем и некоторое время находилась среди большого количества мух, сообщает Zakon.kz.

Спустя примерно неделю у нее появились боли в пазухах и кашель. Ситуация стала понятна позже, когда женщина вычихала одну из личинок. После обращения к специалистам из пазух извлекли еще 10 личинок и одну куколку, сообщает портал New York Post.

"Подобные случаи у людей встречаются крайне редко и обычно ограничиваются ранней стадией развития паразита. Однако в этот раз личинки смогли не только выжить, но и дойти до стадии окукливания, что считается исключением", – пишет издание.

По мнению врачей, этому могла способствовать искривленная носовая перегородка, создавшая более подходящие условия для развития паразитов.

После лечения и удаления личинок пациентка полностью выздоровела. Специалисты подчеркивают, что делать выводы о возможной адаптации паразита к человеку пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что в южных регионах России, рядом с казахстанской границей были обнаружены опасные клещи. Речь о паукообразных рода Hyalomma. В отличие от других клещей они больше, быстрее и могут преследовать жертву на расстоянии нескольких километров.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
