Человек-паук вмешался в скандал с медсестрой, оскорблявшей туристов в США
По информации The New York Post, медсестра сняла на видео оскорбления группы израильских мужчин на Таймс-сквер. В роликах она неоднократно называла их "убийцами детей" и "террористами". Ситуация закончилась только после вмешательства человека в костюме Человека-паука, который призвал женщин прекратить конфликт.
"Вам не нужно преследовать людей. Вы ничего о них не знаете", – сказал аниматор с Таймс-сквер.
Его поступок американцы высоко оценили в соцсетях.
По данным СМИ, Кунингс публиковала видео в Instagram, пытаясь спровоцировать группу туристов. Мужчины оставались спокойными и не реагировали на оскорбления. После распространения роликов в социальных сетях компания Inspire Mental Health Services приняла решение о ее увольнении. Биография Кунингс была удалена с сайта организации.
Полицейский спас заблудившегося в степи трехлетнего казахстанца.