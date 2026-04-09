Человек-паук вмешался в скандал с медсестрой, оскорблявшей туристов в США

Медсестра по психическому здоровью из Нью-Йорка Дженнифер Кунингс оскорбляла группу израильских мужчин на Таймс-сквер. Ситуация разрешилась благодаря вмешательству мужчины, одетому в костюм Человека-паука, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Post, медсестра сняла на видео оскорбления группы израильских мужчин на Таймс-сквер. В роликах она неоднократно называла их "убийцами детей" и "террористами". Ситуация закончилась только после вмешательства человека в костюме Человека-паука, который призвал женщин прекратить конфликт.

"Вам не нужно преследовать людей. Вы ничего о них не знаете", – сказал аниматор с Таймс-сквер.

Его поступок американцы высоко оценили в соцсетях.

По данным СМИ, Кунингс публиковала видео в Instagram, пытаясь спровоцировать группу туристов. Мужчины оставались спокойными и не реагировали на оскорбления. После распространения роликов в социальных сетях компания Inspire Mental Health Services приняла решение о ее увольнении. Биография Кунингс была удалена с сайта организации.

