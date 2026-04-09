Мир

Человек-паук вмешался в скандал с медсестрой, оскорблявшей туристов в США

Человек-паук вмешался в скандал с медсестрой, оскорблявшей туристов в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 20:51 Фото: pixabay
Медсестра по психическому здоровью из Нью-Йорка Дженнифер Кунингс оскорбляла группу израильских мужчин на Таймс-сквер. Ситуация разрешилась благодаря вмешательству мужчины, одетому в костюм Человека-паука, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Post, медсестра сняла на видео оскорбления группы израильских мужчин на Таймс-сквер. В роликах она неоднократно называла их "убийцами детей" и "террористами". Ситуация закончилась только после вмешательства человека в костюме Человека-паука, который призвал женщин прекратить конфликт.

"Вам не нужно преследовать людей. Вы ничего о них не знаете", – сказал аниматор с Таймс-сквер.

Его поступок американцы высоко оценили в соцсетях.

По данным СМИ, Кунингс публиковала видео в Instagram, пытаясь спровоцировать группу туристов. Мужчины оставались спокойными и не реагировали на оскорбления. После распространения роликов в социальных сетях компания Inspire Mental Health Services приняла решение о ее увольнении. Биография Кунингс была удалена с сайта организации.

Полицейский спас заблудившегося в степи трехлетнего казахстанца.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Мужчину подожгли на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Тоби Магуайр может снова сыграть Человека-паука
Человек-паук: костюм Тоби Магуайра выставили на аукцион
Главный тренер "Шахтёра" объяснил итог матча с "Окжетпесом" в Кубке Казахстана
Бронзовая призёрка Олимпиады 2008 года объяснила поражение за Казахстан на ЧА 2026 года
Царукян объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов всегда бы побеждал Конора Макгрегора
Первая ракетка Казахстана без проблем вышел в четвертьфинал топ-турнира в Монте-Карло
