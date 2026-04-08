События

Трехлетний казахстанец заблудился в степи – его спас полицейский на лошади

Дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 14:58 Фото: pexels
8 апреля 2026 года в Аксуатском районе области Абай пропал 3-летний ребенок: он незаметно вышел со двора и исчез. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе регионального Департамента полиции.

Известно, что с раннего утра родные начали поиски, а около 11:00 обратились в полицию.

С этого момента были оперативно задействованы все силы. Полицейские прочесывали степь, понимая, что счет идет на часы.

Спустя несколько часов один из сотрудников, передвигаясь верхом, заметил в степи маленькую фигуру. Ребенок находился один, вдали от села.

Около 14:00 мальчика обнаружили примерно в трех километрах от населенного пункта. К счастью, он был жив, угрозы для его жизни и здоровья нет – ребенок просто заблудился.

Ранее мы рассказывали, как недоношенная малышка весом 1,5 кг выжила после 56 дней в реанимации и выиграла битву за жизнь в Алматы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанец "придумал" легкий способ заработать миллионы
16:59, 02 марта 2026
Казахстанец "придумал" легкий способ заработать миллионы
В Абайской области нашли пропавшего в степи ребенка
00:07, 12 февраля 2024
В Абайской области нашли пропавшего в степи ребенка
Казахстанец в пьяном угаре сжег машины полицейских
10:21, 26 января 2026
Казахстанец в пьяном угаре сжег машины полицейских
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен состав сборной Казахстана на крупный турнир в Таджикистане по дзюдо
15:04, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана на крупный турнир в Таджикистане по дзюдо
Казахстанский чемпион Азии может вернуться в бокс после трёх лет "бана" за допинг
14:53, Сегодня
Казахстанский чемпион Азии может вернуться в бокс после трёх лет "бана" за допинг
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
14:28, Сегодня
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
Чебурин выставил основу "Атырау" на Кубок РК после скандального матча в Шымкенте
14:09, Сегодня
Чебурин выставил основу "Атырау" на Кубок РК после скандального матча в Шымкенте
