Трехлетний казахстанец заблудился в степи – его спас полицейский на лошади

8 апреля 2026 года в Аксуатском районе области Абай пропал 3-летний ребенок: он незаметно вышел со двора и исчез. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе регионального Департамента полиции.

Известно, что с раннего утра родные начали поиски, а около 11:00 обратились в полицию.

С этого момента были оперативно задействованы все силы. Полицейские прочесывали степь, понимая, что счет идет на часы.

Спустя несколько часов один из сотрудников, передвигаясь верхом, заметил в степи маленькую фигуру. Ребенок находился один, вдали от села.

Около 14:00 мальчика обнаружили примерно в трех километрах от населенного пункта. К счастью, он был жив, угрозы для его жизни и здоровья нет – ребенок просто заблудился.

