Самое высокое заброшенное здание в мире скоро достроят в Китае
Строительство небоскреба Goldin Finance 117 в Китае, который должен стать самым высоким в мире (596 метров), завершают через 18 лет после начала работ, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, по данным Книги рекордов Гиннесса, Goldin Finance 117 в Тяньцзине – самое высокое пустое здание в мире.
В конце марта рабочие начали установку 7,6-тонной короны в форме ромба на его вершине. Это стало важным моментом после возобновления строительства в апреле прошлого года.
Процесс аренды главной башни завершен. Заявки подали 17 компаний, включая семь государственных и 10 частных. Строительство 128-этажного небоскреба началось 18 августа 2008 года. Архитекторы создали уникальное сооружение с системой "мегаколонн" и ферм для защиты от ветров и землетрясений.
