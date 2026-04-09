Самое высокое заброшенное здание в мире скоро достроят в Китае

Строительство небоскреба Goldin Finance 117 в Китае, который должен стать самым высоким в мире (596 метров), завершают через 18 лет после начала работ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по данным Книги рекордов Гиннесса, Goldin Finance 117 в Тяньцзине – самое высокое пустое здание в мире.

В конце марта рабочие начали установку 7,6-тонной короны в форме ромба на его вершине. Это стало важным моментом после возобновления строительства в апреле прошлого года.

Процесс аренды главной башни завершен. Заявки подали 17 компаний, включая семь государственных и 10 частных. Строительство 128-этажного небоскреба началось 18 августа 2008 года. Архитекторы создали уникальное сооружение с системой "мегаколонн" и ферм для защиты от ветров и землетрясений.

