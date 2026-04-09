Мир

Императорские пингвины и морские котики оказались под угрозой исчезновения

пингвины и морские котики массово исчезают, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 00:10 Фото: wikipedia
Императорские пингвины и антарктические морские котики включены в категорию находящихся под угрозой исчезновения в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП). Основной причиной ученые называют изменение климата и сокращение морского льда, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам, опубликованным на сайте организации, численность императорских пингвинов может сократиться вдвое к 2080-м годам. Уже сейчас спутниковые данные фиксируют снижение популяции примерно на 10% за последнее десятилетие. Раннее разрушение морского льда лишает птиц условий для размножения и выживания птенцов.

Численность антарктических морских котиков также сократилась более чем на 50% с 2000 года. Это связано с уменьшением кормовой базы: криль уходит на глубину из-за потепления океана и таяния льдов.

Кроме того, южный морской слон переведен в категорию уязвимых видов. На его популяцию повлияли вспышки птичьего гриппа, от которого в некоторых колониях погибло до 90% детенышей.

Эксперты предупреждают, что происходящее является тревожным сигналом и отражает более широкий кризис экосистем. Они призывают к срочным мерам по сокращению выбросов парниковых газов и усилению мониторинга в Антарктике.

Ранее сообщалось, что птичий грипп добрался до пингвинов, обитающих на одном из самых удаленных островов мира.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
