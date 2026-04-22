Мир

Блогерша оставила младенца одного в отеле на Бали ради массажа ног

Фото: unsplash
Австралийская блогерша, специализирующаяся на советах по воспитанию детей, была вынуждена закрыть свои соцсети из-за массовой травли. Причиной стал ролик из отпуска на Бали, в котором девушка призналась, что оставила полугодовалого ребенка без присмотра в номере, передает Zakon.kz.

Об этом сообщило издание PerthNow (PN). По их данным, 24-летняя австралийка Талейга Скай, известная публикациями в социальных сетях на темы воспитания детей и образа жизни, опубликовала видео, где она покидает своего полугодовалого ребенка и отправляется на процедуры во время отпуска на Бали.

Подписчики осудили мать двоих детей за этот поступок и сравнили инцидент с исчезновением британской малышки Мадлен Макканн в мае 2007 года – в тот день девочка также осталась в номере гостиницы без присмотра.

  • В наше время, после Мадлен Макканн, зачем вообще родителям так поступать? Я в шоке.
  • Я бы никогда не смогла сделать это в Австралии, не говоря уже о чужой стране.

После массового осуждения Скай пояснила, что массаж ей делали в нескольких метрах от комнаты с ребенком, за которым она наблюдала через радионяню.

"Я сожалею о своем решении и беру на себя полную ответственность. Я никогда больше так не поступлю", – сказала она.

У девушки более 16 тысяч подписчиков в Instagram и еще 74 тысячи подписчиков в TikTok. После негативной реакции она удалила завирусившееся видео и сделала свой аккаунт в Instagram закрытым.

Ранее казахстанский блогер был задержан после эфиров в TikTok.

Канат Болысбек
