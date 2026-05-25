Мир

Пес случайно устроил стрельбу в автомобиле – есть пострадавшая

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В американском штате Небраска собака устроила стрельбу, случайно наступив на заряженный дробовик в салоне автомобиля. Оставленный без присмотра пес ранил женщину, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает WION. Необычный инцидент произошел в субботу, 23 мая 2026 года, на заправке Short Stop в городе Скоттсблафф. Водитель внедорожника припарковался на стоянке, а его пассажир вышел и стоял у передней двери со своей стороны.

В этот момент собака, находившаяся на заднем сиденье, решила перебраться с одного места на другое и случайно задела заряженный дробовик.

Раздался выстрел: дробь пробила дверь автомобиля и попала в руку женщине, которая в этот момент остановилась на красный свет светофора, высунув руку из окна машины. Пострадавшую родственники отвезли в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Перевозить заряженное ружье в автомобиле в штате Небраска незаконно. Хозяева пса и сам стрелок были задержаны. Собака не пострадала, позже ее вернули хозяину. Водителю грозит штраф за нарушение правил хранения оружия.

Ранее сообщалось, что ревнивый россиянин открыл огонь по сопернику.

Канат Болысбек
