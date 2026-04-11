"Ребенок разучился ходить": мужчина целый год держал запертым в фургоне девятилетнего сына

Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне. Сосед семьи услышал шум из припаркованного на дворе дома транспортного средства и вызвал правоохранителей, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, открыв фургон, стражи порядка нашли обнаженного ребенка, лежавшего под одеялом среди экскрементов. Мальчик был бледным и не мог ходить из-за долгой неподвижности.

Ребенка экстренно госпитализировали в ближайшую больницу в Мюлузе.

Мальчик внезапно перестал посещать школу в конце 2024 года, и с тех пор его не видели. Его держали взаперти в фургоне с декабря 2024 года, тогда же он последний раз принимал душ.

Его 43-летний отец, живший в доме неподалеку с 37-летней партнершей и двумя дочерьми, признал, что запер сына, чтобы "защитить" от женщины, которая якобы хотела отправить его в психбольницу.

Паре взрослых предъявлены обвинения в похищении, лишении свободы и невыполнении обязанностей по уходу. Мачеху пострадавшего также обвинили в неоказании помощи. Детей изъяли из семьи, их поместят в детский дом.

