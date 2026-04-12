Часть Эйфелевой башни выставят на аукцион

21 мая на аукционе в Париже выставят фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

По информации аукционного дома Artcurial, фрагмент был частью конструкции, по которой посетители поднимались на вершину башни со второго уровня.

В 1983 году ее демонтировали и поделили на 24 части. 20 из них распродали на аукционах, а четыре отдали в музеи. Из двадцати проданных частей лишь немногие остались во Франции и до сих пор находятся во владении своих первоначальных покупателей. Несколько элементов вошли в престижные коллекции и экспозиции по всему миру.

"Один из них можно увидеть в японских садах фонда Йоисии, другой – рядом со статуей Свободы в Нью-Йорке, и даже в Диснейленде. Другие сейчас находятся в крупных международных частных коллекциях", – говорится в сообщении аукционного дома.

Предварительно лот оценили в 120-150 тыс. евро. В 2016 году одна из частей лестницы была продана на аукционе за 611 тыс. долларов.

На аукцион выставят фрагмент, который принадлежит французскому бизнесмену, купившему его в 1983 году. Кусок был отреставрирован мастерами, ответственными за техническое обслуживание Эйфелевой башни.

"Это по-настоящему захватывающий объект, путешествие во времени и пространстве", – рассказала директор аукционного дома Сабрина Долла.

Акустическая гитара лидера британской рок-группы Oasis Ноэля Галлахера, на которой он писал песни для легендарного альбома (What’s the Story), станет одной из главных лотов апрельского аукциона Sotheby’s.