Тушил сигареты и пытался "оживить" током: отчим до смерти замучил младенца

В Таиланде 38-летний мужчина забил насмерть 18-месячного пасынка, а после пытался реанимировать младенца с помощью электрошокера.

Как сообщает портал Daily Star, отчим издевался над ребенком больше двух месяцев. Он тушил о малыша сигареты и бил его, потому что его раздражал детский плач.

6 апреля он в очередной раз разозлился и начал бить ребенка по голове, после чего малыш потерял сознание. Мужчина испугался и попытался привести его в чувство при помощи электрошокера для рыбы.

"У ребенка пошла кровь из носа и рта. Его госпитализировали, но малыш умер в больнице", – отмечается в сообщении.

На допросе мать ребенка путалась в показаниях и призналась, что недавно употребляла наркотики. Раньше она пыталась останавливать мужа, когда тот издевался над сыном, но в тот день просто сидела и смотрела, не вмешиваясь.

Полиция арестовала обоих родителей. Расследование продолжается.

Похожий инцидент ранее произошел в Индии. Там мачеха забила до смерти трехлетнюю падчерицу.