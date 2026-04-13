Шокирующее дело в Австралии: 13-летнюю девочку обвинили в 109 преступлениях

13-летней девочке в Австралии предъявили 109 обвинений, среди которых – опасное вождение, создающее угрозу тяжкого вреда здоровью, кража, угон автомобиля и взлом, сообщает Zakon.kz.

Издание The Age пишет, что инцидент произошел 30 марта в Брайтоне, пригороде Мельбурна. Как утверждается, девочка находилась за рулем угнанного автомобиля и попыталась ударить велосипедиста дверью машины. После словесного конфликта автомобиль, по версии полиции, был направлен на 45-летнего мужчину, в результате чего он был сбит с ног.

Следователи изучили телефон подростка и обнаружили "тревожный" контент, включая видеозаписи. Особое внимание вызвал интернет-запрос, сделанный, как утверждается, спустя три минуты после инцидента: девочка искала информацию о наказании за наезд на человека. По словам детектива, это может указывать на преднамеренность действий.

Пострадавший продолжает испытывать проблемы со здоровьем, включая боли в шее, головокружение и нарушения речи, а также психологические последствия произошедшего.

В суде также рассматривались другие эпизоды, в том числе предполагаемые антисемитские высказывания и попытка наезда на еврейскую семью в марте. Следствие заявляет, что действия носили целенаправленный характер, а в поисковой истории фигурировал запрос о местах проживания еврейской общины.

По данным прокуратуры, за 74 дня подросток в среднем совершала около 1,45 правонарушения в день. Отмечается, что она неоднократно управляла угнанными автомобилями и использовала их как средство нападения.

Защита настаивала на освобождении под залог, указывая, что подросток может находиться под надзором службы Youth Justice и готова вернуться к обучению после каникул. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, посчитав риск для общества чрезмерно высоким.

Следующее заседание назначено через 21 день.

