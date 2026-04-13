#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
474.9
555.3
6.24
Мир

Шокирующее дело в Австралии: 13-летнюю девочку обвинили в 109 преступлениях

подросток за рулем угнанного авто атаковал людей, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 01:58 Фото: freepik
13-летней девочке в Австралии предъявили 109 обвинений, среди которых – опасное вождение, создающее угрозу тяжкого вреда здоровью, кража, угон автомобиля и взлом, сообщает Zakon.kz.

Издание The Age пишет, что инцидент произошел 30 марта в Брайтоне, пригороде Мельбурна. Как утверждается, девочка находилась за рулем угнанного автомобиля и попыталась ударить велосипедиста дверью машины. После словесного конфликта автомобиль, по версии полиции, был направлен на 45-летнего мужчину, в результате чего он был сбит с ног.

Следователи изучили телефон подростка и обнаружили "тревожный" контент, включая видеозаписи. Особое внимание вызвал интернет-запрос, сделанный, как утверждается, спустя три минуты после инцидента: девочка искала информацию о наказании за наезд на человека. По словам детектива, это может указывать на преднамеренность действий.

Пострадавший продолжает испытывать проблемы со здоровьем, включая боли в шее, головокружение и нарушения речи, а также психологические последствия произошедшего.

В суде также рассматривались другие эпизоды, в том числе предполагаемые антисемитские высказывания и попытка наезда на еврейскую семью в марте. Следствие заявляет, что действия носили целенаправленный характер, а в поисковой истории фигурировал запрос о местах проживания еврейской общины.

По данным прокуратуры, за 74 дня подросток в среднем совершала около 1,45 правонарушения в день. Отмечается, что она неоднократно управляла угнанными автомобилями и использовала их как средство нападения.

Защита настаивала на освобождении под залог, указывая, что подросток может находиться под надзором службы Youth Justice и готова вернуться к обучению после каникул. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, посчитав риск для общества чрезмерно высоким.

Следующее заседание назначено через 21 день.

Ранее сообщалось, что угон автомобиля привел к трагедии в Усть-Каменогорске.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
13-летняя девочка погибла от удара молнии на пляже в Греции
13:47, 29 июня 2024
13-летняя девочка погибла от удара молнии на пляже в Греции
Переписка с парнем закончилась для 13-летней девочки насилием и продажей в спа-центр
00:18, 27 января 2026
Переписка с парнем закончилась для 13-летней девочки насилием и продажей в спа-центр
Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке P. Diddy
09:45, 09 декабря 2024
Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке P. Diddy
Последние
Популярные
Читайте также
Обидчик казахстанского теннисиста стал победителем "Челленджера" в Мехико
01:47, 14 апреля 2026
Обидчик казахстанского теннисиста стал победителем "Челленджера" в Мехико
Александр Бублик назвал теннисиста, с которым мечтает сыграть
01:18, 14 апреля 2026
Александр Бублик назвал теннисиста, с которым мечтает сыграть
Чемпиону мира по тяжёлой атлетике вручили ключи от квартиры в Караганде
00:42, 14 апреля 2026
Чемпиону мира по тяжёлой атлетике вручили ключи от квартиры в Караганде
"Я гораздо больше хороший человек, чем плохой": легенда UFC - о своей репутации
00:10, 14 апреля 2026
"Я гораздо больше хороший человек, чем плохой": легенда UFC - о своей репутации
