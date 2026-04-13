#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
474.9
555.3
6.24
Мир

Пластика рук в салоне красоты стоила 39-летней женщине жизни

Фото: pexels
13 апреля появилась информация о трагедии в одном из салонов красоты в Москве (Россия): пациентка скончалась во время подтяжки кожи на руках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, предварительно у 39-летней женщины началась аллергия на обезболивающий препарат. Пациентку экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Женщина, проводившая процедуру, арендовала в помещении кабинет и не имела лицензии на данный вид деятельности. Однако работница называла себя косметологом и челюстно-лицевым хирургом, уверяя, что проходила практику в клиниках Испании и Германии. Косметолог выполняла такие процедуры, как подтяжка лица, делала инъекции, а также занималась пластикой кожи рук.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Погибшая женщина оказалась некой Елизаветой.

"Женщина пришла в бьюти-коворкинг, чтобы сделать брахиопластику – процедуру по подтяжке рук. Смерть наступила из-за реакции на известное обезболивающее. У пациентки начался анафилактический шок, после чего в салон вызвали скорую помощь. Спасти женщину не удалось", – передает РЕН-ТВ.

Ранее мы писали о том, что американка превратила подвал в тюрьму ради социальных выплат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: