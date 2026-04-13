Пластика рук в салоне красоты стоила 39-летней женщине жизни

13 апреля появилась информация о трагедии в одном из салонов красоты в Москве (Россия): пациентка скончалась во время подтяжки кожи на руках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, предварительно у 39-летней женщины началась аллергия на обезболивающий препарат. Пациентку экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Женщина, проводившая процедуру, арендовала в помещении кабинет и не имела лицензии на данный вид деятельности. Однако работница называла себя косметологом и челюстно-лицевым хирургом, уверяя, что проходила практику в клиниках Испании и Германии. Косметолог выполняла такие процедуры, как подтяжка лица, делала инъекции, а также занималась пластикой кожи рук.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Погибшая женщина оказалась некой Елизаветой .

"Женщина пришла в бьюти-коворкинг, чтобы сделать брахиопластику – процедуру по подтяжке рук. Смерть наступила из-за реакции на известное обезболивающее. У пациентки начался анафилактический шок, после чего в салон вызвали скорую помощь. Спасти женщину не удалось", – передает РЕН-ТВ.

