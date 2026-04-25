Происшествия

"А вдруг я кого-то убил?": мужчина с газовым ключом ворвался в салон и напугал персонал в Алматы

алматинец зашел в салон с газовым ключом в окровавленных руках, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 18:12 Фото: скриншот видео
В Алматы сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, который ворвался в салон красоты с газовым ключом и окровавленными руками, вызвав панику среди персонала и посетителей. Инцидент произошел 25 апреля 2026 года в Бостандыкском районе, передает Zakon.kz.

Подробностями случившегося поделилась в социальных сетях владелица заведения, юрист Анна Чернова. По ее словам, неизвестный подошел к стойке ресепшен и в ультимативной форме потребовал место, где он мог бы помыться.

"Администратор вежливо попросила его уйти, но в ответ он сказал: "а вдруг я кого-то убил?". Испугавшись, девушка указала на дверь уборной. Мужчина помылся и после этого покинул салон. Администратор незамедлительно позвонила на пульт 102. Приехавшие сотрудники полиции сообщили, что мужчина задержан и при нем, говорят, был еще нож", – написала подробности инцидента Анна Чернова.

В Департаменте полиции города Алматы подтвердили факт инцидента и сообщили, что личность мужчины уже установлена.

Согласно официальным данным, нарушитель спокойствия находился в состоянии алкогольного опьянения, а кровь на его руках и одежде была его собственной – предварительная проверка показала, что телесные повреждения он нанес себе самостоятельно.

"Кровь, зафиксированная на видео, принадлежит ему. Фактов причинения вреда другим лицам не допущено. Угрозы для окружающих не представлял", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники Управления полиции Бостандыкского района проводят всестороннее изучение обстоятельств происшествия, по результатам которого действиям задержанного будет дана окончательная правовая оценка.

Ранее в Астане полицейские задержали 31-летнего мужчину, который напугал жильцов одного из столичных жилых комплексов, разгуливая по подъезду с топором. Сообщения о поведении горожанина и кадры с места происшествия ранее распространились в социальных сетях.

Канат Болысбек
