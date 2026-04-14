Дочь два года держала пожилую мать на цепи, как пленницу

В России вынесли приговор 43-летней женщине, которая на протяжении двух лет удерживала собственную пожилую мать на цепи. Пенсионерка, нуждавшаяся в уходе по состоянию здоровья, жила в нечеловеческих условиях на глазах у несовершеннолетних внуков, передает Zakon.kz.

Как пишет 14 апреля 2026 года издание РЕН-ТВ, жуткий инцидент произошел в Вологодской области. Женщина делала это вместе с сожителем, материалы дела в отношении которого выделили в отдельное производство.

"Подсудимая приковывала мать к кровати металлической цепью", – говорится в публикации объединенной пресс-службе судов региона.

Потерпевшая из-за своего физического и психического состояния нуждалась в постоянном уходе, была беспомощна и не могла сопротивляться.

Из-за этого пенсионерка не могла свободно передвигаться и жила в ужасных бытовых условиях. Все происходило в квартире, где вместе с подсудимой находились ее несовершеннолетние дети.

Действия фигурантки квалифицировали по статьям о незаконном лишении свободы и истязании. Позже Бабаевский районный суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.

Кроме того, в пользу потерпевшей взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации.

