Мир

Дочь два года держала пожилую мать на цепи, как пленницу

женщина держала мать на цепи, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 01:14 Фото: freepik
В России вынесли приговор 43-летней женщине, которая на протяжении двух лет удерживала собственную пожилую мать на цепи. Пенсионерка, нуждавшаяся в уходе по состоянию здоровья, жила в нечеловеческих условиях на глазах у несовершеннолетних внуков, передает Zakon.kz.

Как пишет 14 апреля 2026 года издание РЕН-ТВ, жуткий инцидент произошел в Вологодской области. Женщина делала это вместе с сожителем, материалы дела в отношении которого выделили в отдельное производство.

"Подсудимая приковывала мать к кровати металлической цепью", – говорится в публикации объединенной пресс-службе судов региона.

Потерпевшая из-за своего физического и психического состояния нуждалась в постоянном уходе, была беспомощна и не могла сопротивляться.

Из-за этого пенсионерка не могла свободно передвигаться и жила в ужасных бытовых условиях. Все происходило в квартире, где вместе с подсудимой находились ее несовершеннолетние дети.

Действия фигурантки квалифицировали по статьям о незаконном лишении свободы и истязании. Позже Бабаевский районный суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.

Кроме того, в пользу потерпевшей взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что казахстанец получил срок за то, что незаконно поместил свою сожительницу в психлечебницу.

Канат Болысбек
Пожилая пара пять лет держала в плену свою соседку, пытая ее
Житель Туркестанской области склонил школьницу к сексу и довел ее до суицида
Карагандинцу, убившему супругу на глазах детей, вынесли приговор
"Часто пересматриваю свои матчи": Бублик объяснил, как справляется со спадом
Арина Соболенко рассказала о самом ценном совете, который ей дал отец
Казахстан вошёл в топ-5 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
Клуб КПЛ определился с главным тренером
