Карагандинцу, убившему супругу на глазах детей, вынесли приговор

В Караганде вынесли приговор 51-летнему мужчине, который убил жену на глазах у детей. В колонии он проведет 14 лет. Кроме этого, родным покойной он должен выплатить внушительную сумму за моральный вред. Осужденный не согласен с решением и планирует подавать на апелляцию, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, трагедия произошла в конце апреля. В тот день супруги долго ссорились из-за того, что глава семьи месяц не работал. К тому же выпивал. Дети даже вызвали участкового. Тот приехал, принял заявление, но задерживать дебошира не стал. Как только полицейский уехал, мужчина схватился за нож и нанес им три удара. Гульмира Таймасова скончалась по дороге в больницу.

"Назначить Таймасову наказание в виде 14 лет в уголовно-исправительной системе средней безопасности. Срок отбывания исчислять с момента задержания. В пользу потерпевшей Умирзаковой взыскать за моральный вред 20 млн тенге". Судья Самал Аринова

На процессе осужденный во всем признался и раскаялся. Его адвокат настаивал на девяти годах заключения, но судья вынесла более суровый приговор. Двоих детей пары 15 и 17 лет теперь будет воспитывать бабушка – мать убитой. Ей 81 год.

"Судья дала наказание почти верхнего предела, то есть 14 лет – это вполне справедливо, по нашему мнению. Плюс нам удовлетворили гражданский иск. Защита просила признать в качестве смягчающего обстоятельства то, что у подсудимого есть несовершеннолетние дети. Наличие несовершеннолетних детей не может быть смягчающим обстоятельством, если уголовное правонарушение было совершено против одного из родителей, что, собственно, подходит конкретно под данную ситуацию". Представитель потерпевших Ибрагим Садуакасов

Ранее сообщалось, что в Караганде мужчина убил бывшую супругу. Наказание грозит не только подозреваемому, но и сотрудникам полиции.