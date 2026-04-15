Рамзан Кадыров сообщил о получении нового ордена

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил награду "За особый вклад в развитие цементной промышленности России", сообщает Zakon.kz.

Об этом 49-летний политический деятель рассказал 14 апреля 2026 года в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, почетный знак ему вручила исполнительный директор Союза производителей цемента ("Союзцемент") Дарья Мартынкина в ходе рабочей встречи.

"Было приятно получить из рук Дарьи Мартынкиной орден I степени "За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ". Я благодарен ей за такую высокую оценку нашей деятельности", – уточнил Кадыров.

Точное число наград, которые получил Кадыров, сложно назвать однозначно, потому что список постоянно пополняется. Среди них как государственные, так и региональные, ведомственные и зарубежные.

К примеру, в 2024 году ему вручили знак "Почетный строитель России" и звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России".

18-летний сын Кадырова стал самым молодым майором в России.