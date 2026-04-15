#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

Рамзан Кадыров сообщил о получении нового ордена

Рамзан Кадыров , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 14:31 Фото: kremlin.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил награду "За особый вклад в развитие цементной промышленности России", сообщает Zakon.kz.

Об этом 49-летний политический деятель рассказал 14 апреля 2026 года в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, почетный знак ему вручила исполнительный директор Союза производителей цемента ("Союзцемент") Дарья Мартынкина в ходе рабочей встречи.

"Было приятно получить из рук Дарьи Мартынкиной орден I степени "За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ". Я благодарен ей за такую высокую оценку нашей деятельности", – уточнил Кадыров.

Точное число наград, которые получил Кадыров, сложно назвать однозначно, потому что список постоянно пополняется. Среди них как государственные, так и региональные, ведомственные и зарубежные.

К примеру, в 2024 году ему вручили знак "Почетный строитель России" и звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России".

Кадыров заявил, что все награды его сына заслуженные

Также мы уже рассказывали, что в марте 2026 года 18-летний сын Кадырова стал самым молодым майором в России.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
