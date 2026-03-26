#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
481.83
556.8
5.85
Мир

18-летний сын Рамзана Кадырова стал самым молодым майором в России

Президент Чечни, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 02:59 Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама назвали самым молодым майором России. Так секретаря Совбеза Чечни, главу службы безопасности отца назвали авторы канала "Белорусский силовик", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лента.ru, о том, что Адам Кадыров появился на совещании силовиков Чечни в погонах со знаком, напоминающим звезду майора, стало известно 26 марта.

"18-летний Адам Кадыров в погонах майора выступил на совещании с командирами силовых подразделений Чечни. Это самый молодой майор в России", – говорится в публикации "Белорусского силовика".

О присвоении какого-либо воинского звания Кадырову-младшему до этого не сообщалось. Известно, что он неоднократно получал награды Росгвардии, среди которых – медаль ведомства "За боевое отличие".

Ранее стало известно, что Трамп определился с поездкой в Китай.

Аксинья Титова
