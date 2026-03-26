18-летний сын Рамзана Кадырова стал самым молодым майором в России
Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама назвали самым молодым майором России. Так секретаря Совбеза Чечни, главу службы безопасности отца назвали авторы канала "Белорусский силовик", сообщает Zakon.kz.
Как пишет Лента.ru, о том, что Адам Кадыров появился на совещании силовиков Чечни в погонах со знаком, напоминающим звезду майора, стало известно 26 марта.
"18-летний Адам Кадыров в погонах майора выступил на совещании с командирами силовых подразделений Чечни. Это самый молодой майор в России", – говорится в публикации "Белорусского силовика".
О присвоении какого-либо воинского звания Кадырову-младшему до этого не сообщалось. Известно, что он неоднократно получал награды Росгвардии, среди которых – медаль ведомства "За боевое отличие".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript