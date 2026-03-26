18-летний сын Рамзана Кадырова стал самым молодым майором в России

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама назвали самым молодым майором России. Так секретаря Совбеза Чечни, главу службы безопасности отца назвали авторы канала "Белорусский силовик", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лента.ru, о том, что Адам Кадыров появился на совещании силовиков Чечни в погонах со знаком, напоминающим звезду майора, стало известно 26 марта.

"18-летний Адам Кадыров в погонах майора выступил на совещании с командирами силовых подразделений Чечни. Это самый молодой майор в России", – говорится в публикации "Белорусского силовика".

О присвоении какого-либо воинского звания Кадырову-младшему до этого не сообщалось. Известно, что он неоднократно получал награды Росгвардии, среди которых – медаль ведомства "За боевое отличие".

