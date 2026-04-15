Молдова официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года

Молдова официально выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ) 8 апреля 2027 года, когда истечет 12 месяцев с момента направления официального уведомления в секретариат организации в Минске, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер Михай Попшой 15 апреля 2026 года заявил, что после промульгации денонсации соглашений и их опубликования в "Официальном мониторе" 8 апреля 2026 года секретариат в Минске был уведомлен.

"Мы получили подтверждение о получении этого уведомления. Таким образом, с юридической точки зрения, по истечении 12 месяцев 8 апреля следующего года в соответствии с нормами международного права мы больше не будем входить в СНГ". Михай Попшой

Вице-премьер также добавил, что страна останется участником ряда экономических соглашений.

Согласно публикации информационного агентства Moldpres, за последние два года Молдова инициировала масштабный процесс пересмотра актуальности и применимости договоров, заключенных в рамках СНГ. Из 283 соглашений СНГ 71 уже денонсировано, а почти 60 находятся на стадии рассмотрения.

Еще в начале 2026 года сообщалось, что Молдова начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ.