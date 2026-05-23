События

Казахстанский город станет молодежной столицей СНГ

Караганда, город Караганда, виды города Караганды, виды Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 13:12 Фото: primeminister.kz
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ) определил молодежные столицы на ближайшие два года, сообщает Zakon.kz.

Решение было принято на заседании Совета глав правительств СНГ 22 мая 2026 года в Ашхабаде.

Этот статус в 2027 году получит город Минск, а в 2028 году – Караганда.

Согласно данным исполкома, выбранные города имеют значимый и общеприменимый опыт работы с молодежью, молодежные общественные инициативы, насыщенную культурную жизнь.

Так, особо отмечено, что Караганда является одним из крупных и исторически значимых городов Казахстана, который имеет стратегическое расположение в центре страны, что делает его удобным для связи с другими регионами Казахстана и странами Содружества.

"Караганда – мультикультурный город, способствующий толерантности и культурному обмену и имеющий богатый потенциал как площадка для межкультурных проектов в рамках СНГ. В городе активно работают молодежные организации, занимающиеся вопросами образования, культурного досуга и социальной активности молодежи, поддерживаются международные проекты и форумы. На постоянной основе проводится работа по улучшению экологической ситуации и качеству жизни в городе, в которую широко вовлечена молодежь", – говорится в официальной публикации.

Примечательно, что город, удостоенный статуса молодежной столицы, получает право принимать заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных организаций государств СНГ.

По этому поводу с заявлением выступил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

"Дорогие земляки! С большой радостью сообщаю важную новость: Караганда объявлена молодежной столицей СНГ 2028 года! Это решение Совета глав правительств СНГ – высокая оценка роли Казахстана в развитии международного гуманитарного сотрудничества и результат последовательной государственной политики по поддержке молодежи, реализуемой по инициативе нашего главы государства", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, для Карагандинской области это большая честь и признание потенциала.

"Сегодня в регионе проживают более 303 тысяч молодых людей, активных, талантливых, инициативных. Именно они двигают вперед волонтерство, образование, науку, предпринимательство и общественные инициативы. Статус молодежной столицы СНГ открывает для Караганды новые возможности для международного сотрудничества, обмена опытом и реализации масштабных молодежных проектов. Уверен, вместе мы достойно проведем этот большой международный проект. Поздравляю всех жителей области и молодежь Казахстана с этим важным событием! Будущее создается энергией молодого поколения!"Ермаганбет Булекпаев

Между Астаной и Карагандой могут запустить электричку

16 мая сообщалось, что в Караганде начали создавать новый экопарк – одну из крупнейших зеленых зон города. Он будет расположен между Майкудуком и Юго-Востоком. Под экопарк отвели 200 гектаров. Стартом стала посадка деревьев.

