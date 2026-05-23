Казахстанский город станет молодежной столицей СНГ

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ) определил молодежные столицы на ближайшие два года, сообщает Zakon.kz.

Решение было принято на заседании Совета глав правительств СНГ 22 мая 2026 года в Ашхабаде.

Этот статус в 2027 году получит город Минск, а в 2028 году – Караганда.

Согласно данным исполкома, выбранные города имеют значимый и общеприменимый опыт работы с молодежью, молодежные общественные инициативы, насыщенную культурную жизнь.

Так, особо отмечено, что Караганда является одним из крупных и исторически значимых городов Казахстана, который имеет стратегическое расположение в центре страны, что делает его удобным для связи с другими регионами Казахстана и странами Содружества.

"Караганда – мультикультурный город, способствующий толерантности и культурному обмену и имеющий богатый потенциал как площадка для межкультурных проектов в рамках СНГ. В городе активно работают молодежные организации, занимающиеся вопросами образования, культурного досуга и социальной активности молодежи, поддерживаются международные проекты и форумы. На постоянной основе проводится работа по улучшению экологической ситуации и качеству жизни в городе, в которую широко вовлечена молодежь", – говорится в официальной публикации.

Примечательно, что город, удостоенный статуса молодежной столицы, получает право принимать заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных организаций государств СНГ.

По этому поводу с заявлением выступил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

"Дорогие земляки! С большой радостью сообщаю важную новость: Караганда объявлена молодежной столицей СНГ 2028 года! Это решение Совета глав правительств СНГ – высокая оценка роли Казахстана в развитии международного гуманитарного сотрудничества и результат последовательной государственной политики по поддержке молодежи, реализуемой по инициативе нашего главы государства", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, для Карагандинской области это большая честь и признание потенциала.

"Сегодня в регионе проживают более 303 тысяч молодых людей, активных, талантливых, инициативных. Именно они двигают вперед волонтерство, образование, науку, предпринимательство и общественные инициативы. Статус молодежной столицы СНГ открывает для Караганды новые возможности для международного сотрудничества, обмена опытом и реализации масштабных молодежных проектов. Уверен, вместе мы достойно проведем этот большой международный проект. Поздравляю всех жителей области и молодежь Казахстана с этим важным событием! Будущее создается энергией молодого поколения!" Ермаганбет Булекпаев

16 мая сообщалось, что в Караганде начали создавать новый экопарк – одну из крупнейших зеленых зон города. Он будет расположен между Майкудуком и Юго-Востоком. Под экопарк отвели 200 гектаров. Стартом стала посадка деревьев.