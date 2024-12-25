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Происшествия

Оперативное видео первых минут после крушения самолета в Актау

Крушение самолета в Актау, видео, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 16:04 Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало видео с жетона пожарного, прибывшего на место крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что часть самолета рассыпалась и почти полностью выгорела.

Крушение самолета в Актау, видео с места, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 16:04

Фото: МЧС РК

В МЧС напомнили, что в 11:30 поступила информация о крушении самолета в трех километрах от аэропорта. В связи с этим были дополнительно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу.

"На базе Командного центра МЧС был создан Республиканский штаб, в состав которого вошли представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, Национальной гвардии, Министерства иностранных дел и других ведомств. В общей сложности в операции участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты", – сообщили в ведомстве.

В Актау вылетели министр по ЧС генерал-майор Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник Департамента ликвидации ЧС для координации действий Правительственной комиссии на месте происшествия.

Для получения актуальной информации о происшествии функционируют телефоны горячих линий:

  • в Командном центре города Астаны: 8-7172-55-96-21, 55-96-83;
  • в ДЧС Мангистауской области: 8-7292-31-90-91.

На данный час на телефоны горячей линии поступило всего 272 звонка.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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