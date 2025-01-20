Крушение самолета под Актау: генпрокурор Азербайджана сделал заявление

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил, что с соответствующими структурами Казахстана и России – органами прокуратуры, правоохранительными органами проводятся совместные расследования крушения близ Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет trend.az.

"По поручению и указанию президента Ильхама Алиева все соответствующие государственные структуры мобилизованы в связи с расследованием крушения самолета AZAL вблизи Актау, выполняют задачи соответственно их обязанностям. По факту авиакатастрофы возбуждены уголовные дела в трех странах – России, Казахстане и Азербайджане", – сказал Кямран Алиев 20 января 2025 года.

Он подчеркнул, что соответствующие структуры Казахстана, Азербайджана и России собрали доказательства, которые впоследствии будут совместно проанализированы для установления виновных лиц.

"В настоящее время Следственным комитетом России, Генеральной прокуратурой в этом направлении проводятся соответствующие следственные действия", – заключил Кямран Алиев.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

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Напомним, 25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.