Национальное сокровище Японии оказалось в центре расследования

Храм Якусидзи в префектуре Нара, на западе Японии, подал заявление в полицию в связи с обнаружением пятен, похожих на следы жидкости, на каменном памятнике, имеющем статус национального сокровища, сообщает Zakon.kz.

По информации Mainichi, на камне с отпечатком стопы Будды были обнаружены четыре темных пятна размером примерно 1-2 кв. см. Пятна не имели запаха, их состав остается неизвестным.

Сотрудники храма обнаружили их около 16:00 в воскресенье во время обхода территории. Сначала предполагалось, что это могут быть следы воды, однако, поскольку они не испарились, было принято решение обратиться в полицию, чтобы правоохранители расследовали возможное нарушение закона об охране культурных ценностей.

