Мир

Национальное сокровище Японии оказалось в центре расследования

Полиция расследует появление пятен на памятнике в храме Якусидзи, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 18:43 Фото: wikipedia
Храм Якусидзи в префектуре Нара, на западе Японии, подал заявление в полицию в связи с обнаружением пятен, похожих на следы жидкости, на каменном памятнике, имеющем статус национального сокровища, сообщает Zakon.kz.

По информации Mainichi, на камне с отпечатком стопы Будды были обнаружены четыре темных пятна размером примерно 1-2 кв. см. Пятна не имели запаха, их состав остается неизвестным.

Сотрудники храма обнаружили их около 16:00 в воскресенье во время обхода территории. Сначала предполагалось, что это могут быть следы воды, однако, поскольку они не испарились, было принято решение обратиться в полицию, чтобы правоохранители расследовали возможное нарушение закона об охране культурных ценностей.

Ранее сообщалось, что вандалов, осквернивших памятник в Алматинской области, ищет полиция.

Елена Беляева
Елена Беляева
Древние сокровища нашли археологи в затопленном египетском храме
14:03, 20 сентября 2023
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
21:02, 18 сентября 2023
Самое мощное извержение вулкана за последние семь лет произошло в Японии
13:21, 05 июля 2025
"Барыс" продлил контракт с казахстанским нападающим
20:04, Сегодня
Шестью голами обернулся товарищеский матч Казахстан - Азербайджан
19:46, Сегодня
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл историческое "золото" чемпионата мира по таеквондо
19:25, Сегодня
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
19:05, Сегодня
