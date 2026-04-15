Мир

Конгресс не смог ограничить Трампа в вопросе Ирана

В Сенате США отклонили инициативу демократов по Ирану, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 00:48 Фото: wikipedia
Сенат США отклонил резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента Дональда Трампа по применению военной силы против Ирана. Инициативу поддержали 47 сенаторов, против выступили 52, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CBS News, документ, предложенный демократом Тэмми Дакворт, предусматривал вывод американских войск из конфликта без одобрения Конгресса. Демократы заявили, что продолжат добиваться голосования по этому вопросу.

Лидер меньшинства Чак Шумер призвал республиканцев поддержать инициативу, отметив, что война продолжается уже более 40 дней без ясной перспективы завершения.

В то же время часть республиканцев допускает пересмотр своей позиции, если военные действия затянутся более чем на 60 дней – срока, установленного законом о военных полномочиях.


"Республиканцы уже трижды голосовали против этой резолюции. Но поскольку война продолжается уже 47 дней без видимого конца, им следует присоединиться к нам и положить ей конец раз и навсегда. Если республиканцы снова проголосуют против, мы будем выносить подобные резолюции на голосование каждую неделю – до тех пор, пока война не закончится или республиканцы не наберутся смелости противостоять Дональду Трампу", – заявил Шумер с трибуны Сената.

До этого СМИ писали, что президент усилил риторику в отношении Ирана, однако вскоре было объявлено о достижении временного перемирия. Затем в США прокомментировали слухи о продлении перемирия с Ираном.

