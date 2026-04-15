В США прокомментировали слухи о продлении перемирия с Ираном
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла сообщения о том, что Иран получил официальный запрос о продлении режима прекращения огня, сообщает Zakon.kz
Информация о том, что Тегерану якобы направили такое предложение, не подтверждается, заявила пресс-секретарь.
"Это в данный момент не соответствует действительности", – подчеркнула Левитт.
При этом в администрации США отметили, что контакты между сторонами продолжаются и сохраняется возможность достижения договоренностей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении иранского военно-морского флота.
