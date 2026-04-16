События

В Казахстане раскрыли новые тайны Золотой Орды

археологи, раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 13:04 Фото: gov.kz
Казахстанский ученый выявил новые памятники эпохи Золотой Орды. Об этом стало известно из заявления Комитета науки Министерства науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Известно, что ведомство ведет интересную рубрику под названием "Знаете ли вы казахстанских ученых?".

Так, героем выпуска за 15 апреля 2026 года стал старший преподаватель кафедры истории РК факультета истории, экономики и права Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова, доктор философии (PhD) Дарын Сагидуллаев.

Отмечено, что в 2023 году он защитил диссертацию, посвященную исторической географии Северо-Восточного Прикаспия эпохи Золотой Орды. На сегодняшний день ученый участвует в реализации научных проектов и руководит исследованиями в области исторической географии, археологии и региональной истории.

Основное направление его работы связано с изучением памятников эпохи Золотой Орды.

"В 2022-2025 годах в ходе археологических разведок были обнаружены два средневековых поселения и несколько погребальных комплексов", – сказано в заявлении Комитета.

Фото: gov.kz

Золотая Орда, или Улус Джучи, – государство с многоэтничным населением, существовавшее в XIII-XV веках. Принадлежит к числу крупнейших государств Средневековья. Образовано в 1224 году как улус в составе Монгольской империи. После ее раздела во второй половине XIII века – суверенное государство.

Также исследователь занимается изучением древних торговых путей на территории Западно-Казахстанской области и ирригационных систем.

Стоит отметить, что результаты его исследований публикуются в отечественных и зарубежных научных изданиях.

На сегодняшний день он является автором около 20 научных работ, включая статьи в журналах, индексируемых в Scopus, ВАК и КОКСОН.

18 марта мы также рассказывали, что на территории исторического комплекса Сарайшык может появиться памятник Касым хану. Параллельно археологи находят сотни артефактов и раскрывают новые детали жизни средневекового города.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
