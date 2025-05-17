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Наука и технологии

Японские генетики выяснили, как появились рыжие кошки

Рыжая кошка, животное, интерьер, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 03:40 Фото: pexels
Ученые давно пытались выяснить, откуда появились рыжие кошки. Эту загадку разгадали исследователи из США и Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у питомцев, сообщает Zakon.kz.

Команда ученых из Стэнфордского университета (США) опубликовала исследования в журнале Current Biology. Вывод был сделан на основе трудов японских генетиков.

Международная исследовательская группа под руководством Хироюки Сасаки (Hiroyuki Sasaki) из Университета Кюсю (Япония) проанализировала геном 18 кошек – 10 с рыжей шерстью и восьми с другим окрасом.

У всех рыжих животных ученые обнаружили характерную делецию выпадение участка ДНК в гене ARHGAP36, расположенного на X-хромосоме. Такую же мутации выявили в расширенной выборке из 49 кошек, включая данные из международной генетической базы домашних животных.

Результаты показали, что делеция (хромосомные перестройки, при которых происходит потеря участка хромосомы) затронула не кодирующую, а регуляторную область – участок ДНК, управляющий активностью гена. Это означает, что структура белка не изменилась, в отличие от уровня экспрессии гена в клетках, отвечающих за пигментацию.

Активность гена ARHGAP36 оказалась выше в клетках рыжих участков кожи, чем в черных или белых областях. Она наблюдалась не только в коже, но и в других тканях организма, включая мозг и эндокринные железы рыжих кошек. Вот почему исследователи не исключают, что мутация влияет не только на окрас шерсти, но и на поведение животных, хотя доказательств этому пока нет.

Ранее мы писали о том, каких кошек ни в коем случае нельзя заводить.

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Аксинья Титова
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