Радиоактивные кабаны остаются проблемой в Германии спустя 40 лет

В Германии спустя почти 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС дикие кабаны по-прежнему демонстрируют превышение уровня радиоактивного цезия-137, из-за чего их мясо не допускается к продаже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет klamm.de со ссылкой на данные Федерального административного ведомства, в 2025 году было уничтожено 2927 животных. Охотникам выплачивают компенсации – более 200 евро за взрослого кабана и около 100 евро за молодняк.

Больше всего случаев зафиксировано в Баварии, также проблема затрагивает Баден-Вюртемберг, Саксонию, Тюрингию и Рейнланд-Пфальц. В предыдущие годы число зараженных животных было выше.

Эксперты отмечают, что радиоактивный цезий с периодом полураспада около 30 лет до сих пор сохраняется в лесной среде, поэтому грибы и дичь могут накапливать опасные вещества. При этом сельскохозяйственная продукция остается безопасной, поскольку растения практически не поглощают цезий из почвы.

