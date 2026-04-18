"Бог хаоса" летит к Земле: чем закончится сближение в 2029 году
По информации на сайте федерального агентства, диаметр небесного тела составляет около 340 м. Это один из крупнейших известных околоземных астероидов, который приблизится к Земле настолько близко.
Ученые отмечают, что такое событие происходит крайне редко и станет уникальной возможностью для наблюдений. Под воздействием земной гравитации астероид может изменить орбиту и вращение.
За Апофисом будут следить международные научные миссии, включая NASA и Европейское космическое агентство. Данные помогут лучше понять структуру и поведение подобных объектов.
Апофис был открыт в 2004 году и ранее считался потенциально опасным, однако дальнейшие расчёты исключили риск столкновения с Землей как минимум на ближайшие 100 лет.
Ранее сообщалось, что ученые разгадали тайну того, как сформировались строительные блоки жизни на астероиде возрастом 4,6 млрд лет, и это может переписать нашу собственную историю происхождения.