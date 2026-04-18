"Бог хаоса" летит к Земле: чем закончится сближение в 2029 году

Астероид Апофис, более известный как "Бог хаоса", пройдет рядом с Землей 13 апреля 2029 года на рекордно близком расстоянии — около 32 тыс. км от поверхности планеты. По данным NASA, угрозы столкновения нет, сообщает Zakon.kz.

По информации на сайте федерального агентства, диаметр небесного тела составляет около 340 м. Это один из крупнейших известных околоземных астероидов, который приблизится к Земле настолько близко.

Ученые отмечают, что такое событие происходит крайне редко и станет уникальной возможностью для наблюдений. Под воздействием земной гравитации астероид может изменить орбиту и вращение.

За Апофисом будут следить международные научные миссии, включая NASA и Европейское космическое агентство. Данные помогут лучше понять структуру и поведение подобных объектов.

Апофис был открыт в 2004 году и ранее считался потенциально опасным, однако дальнейшие расчёты исключили риск столкновения с Землей как минимум на ближайшие 100 лет.

