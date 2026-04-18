Мир

"Бог хаоса" летит к Земле: чем закончится сближение в 2029 году

Что скрывает сближение Апофиса с Землёй в 2029 году, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 00:12
Астероид Апофис, более известный как "Бог хаоса", пройдет рядом с Землей 13 апреля 2029 года на рекордно близком расстоянии — около 32 тыс. км от поверхности планеты. По данным NASA, угрозы столкновения нет, сообщает Zakon.kz.

По информации на сайте федерального агентства, диаметр небесного тела составляет около 340 м. Это один из крупнейших известных околоземных астероидов, который приблизится к Земле настолько близко.

Ученые отмечают, что такое событие происходит крайне редко и станет уникальной возможностью для наблюдений. Под воздействием земной гравитации астероид может изменить орбиту и вращение.

За Апофисом будут следить международные научные миссии, включая NASA и Европейское космическое агентство. Данные помогут лучше понять структуру и поведение подобных объектов.

Апофис был открыт в 2004 году и ранее считался потенциально опасным, однако дальнейшие расчёты исключили риск столкновения с Землей как минимум на ближайшие 100 лет.

Ранее сообщалось, что ученые разгадали тайну того, как сформировались строительные блоки жизни на астероиде возрастом 4,6 млрд лет, и это может переписать нашу собственную историю происхождения.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
