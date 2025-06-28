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Наука и технологии

Китай отправит в космос миссию для изучения опасного астероида

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 02:35 Фото: pixabay
Ряд китайских ученых недавно выступили с инициативой отправить миссию к астероиду (99942) Апофис, который 13 апреля 2029 года совершит близкий пролет от Земли, сообщает Zakon.kz.

По информации SpaceNews, космический камень пролетит на расстоянии всего 32 тыс. километров от поверхности нашей планеты. В этот момент жители большей части Европы и Африки смогут увидеть астероид в небе невооруженным глазом.

Фото: Yun Jiang, Jianghui Ji, Jiangchuan Huang, Simone Marchi, Yuan Li and Wing-Huen Ip

Прежде чем это произойдет, китайские ученые проведут мультиспектральную съемку астероида Апофиса и оценят параметры его гравитационного поля.

Ранее в "Роскомосе" показали кадры подготовки космического грузовика: он стартует с Байконура.

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Аксинья Титова
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