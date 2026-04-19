Апокалипсис на воде: в Малайзии сгорело поселение на сваях

В малайзийском штате Сабах крупный пожар уничтожил около 1000 домов на сваях в прибрежной "водной деревне" района Сандакан, оставив без жилья тысячи людей, сообщили власти.

По информации Gulf News, возгорание началось рано утром в воскресенье. В основном в поселении проживали малообеспеченные жители, включая коренные и лица без гражданства. По данным полиции, пострадали более девяти тысяч человек.

Пожарные службы направили 37 сотрудников, однако узкие проходы, отлив и сильный ветер затруднили тушение. Все строения общей площадью около 10 акров были полностью уничтожены.

Сообщений о погибших и пострадавших нет. Власти заявили, что угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что правительство координирует помощь и размещение эвакуированных, подчеркнув приоритет безопасности пострадавших.

At least 200 houses were reported to have burned down in a major fire in the floating village of Kampung Bahagia, Sandakan, Malaysia 🇲🇾 (19.04.2026) pic.twitter.com/FB0wb1BZJM — Disaster News (@Top_Disaster) April 19, 2026

