Мир

Апокалипсис на воде: в Малайзии сгорело поселение на сваях

пожар в Малайзии, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 19:10 Фото: скриншот видео
В малайзийском штате Сабах крупный пожар уничтожил около 1000 домов на сваях в прибрежной "водной деревне" района Сандакан, оставив без жилья тысячи людей, сообщили власти.

По информации Gulf News, возгорание началось рано утром в воскресенье. В основном в поселении проживали малообеспеченные жители, включая коренные и лица без гражданства. По данным полиции, пострадали более девяти тысяч человек.

Пожарные службы направили 37 сотрудников, однако узкие проходы, отлив и сильный ветер затруднили тушение. Все строения общей площадью около 10 акров были полностью уничтожены.

Сообщений о погибших и пострадавших нет. Власти заявили, что угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что правительство координирует помощь и размещение эвакуированных, подчеркнув приоритет безопасности пострадавших.

Ранее сообщалось, что 7,7 гектара лесного хозяйства загорелось в Северном Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
В Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон
07:05, 09 января 2025
В Петропавловске потушили крупный пожар: сгорели 9 домов
10:52, 08 мая 2023
Четырехквартирный дом полностью сгорел в Костанайской области
18:22, 06 мая 2024
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Узбекистана по хоккею стала победителем чемпионата мира
19:44, Сегодня
Сборная Узбекистана по хоккею стала победителем чемпионата мира
Сенсацией завершился матч "Женис" - "Актобе" в КПЛ
18:52, Сегодня
Сенсацией завершился матч "Женис" - "Актобе" в КПЛ
Мухова выступила с заявлением после поражения от Рыбакиной в финале турнира в Германии
18:41, Сегодня
Мухова выступила с заявлением после поражения от Рыбакиной в финале турнира в Германии
"Зенит" Алипа возглавил турнирную таблицу РПЛ
18:30, Сегодня
"Зенит" Алипа возглавил турнирную таблицу РПЛ
