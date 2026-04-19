Происшествия

7,7 гектара лесного хозяйства загорелось в Северном Казахстане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 10:24
В ночь на 19 апреля 2026 года в Северо-Казахстанской области произошел крупный пожар на территории лесного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, загорелся сухостой вблизи села Жаналык Есильского района. Огонь распространился на близлежащий лес. По предварительным данным, площадь пожара составила 7,7 гектара. Пожар носил низовой, беглый характер.

"Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, способствовавшим быстрому распространению огня. На месте был организован штаб, к ликвидации возгорания были привлечены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники лесного хозяйства, представители местных исполнительных органов и добровольные противопожарные формирования". МЧС РК
"Слаженная работа всех служб позволила ликвидировать пожар. Пострадавших нет", – отметили в МЧС.

Ранее рабочий тяжело пострадал на заводе в Петропавловске, его обожгло паром.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
