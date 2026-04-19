Мир

Остров в Финляндии горит под наблюдением спасателей

пожар на острове в Финляндии, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 21:01 Фото: freepik
Спасательная служба Лапландии заявила о крупном пожаре на острове Ликасаари, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Italehti, огонь полыхнул в районе деревни Карунки.

"В данный момент пожар активно не тушится, острову дают полностью выгореть", – говорится в сообщении.

Спасательные службы следят за тем, чтобы огонь не распространился на материк или другие острова. Пожар сопровождается сильным задымлением.

Спасатели напоминают, что в регионе действует предупреждение о лесных пожарах, при котором разведение костров и любое открытое пламя запрещены.

Остров Ликасаари (Likasaari) – это небольшой, низкий и необитаемый остров на реке Торнионйоки в финской Лапландии, недалеко от поселка Карунки. Остров покрыт густой травой и известен тем, что его традиционно сжигают каждую весну для очистки.

Ранее сообщалось, что в Малайзии сгорело поселение на сваях.

Елена Беляева
Елена Беляева
