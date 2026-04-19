Лукашенко заявил, что у Беларуси появится новый лидер до его кончины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новый лидер у республики появится до того, как он уйдет в мир иной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, по словам Лукашенко, новый глава государства появился бы даже в условиях гипотетической диктатуры.

"Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной, и мы с вами на пенсии будем ловить рыбу – у вас в США, здесь будет работать нормальный человек. У нас много хороших, толковых людей", – сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рики Санчесу.

Также он ответил на вопрос, будет ли у следующего президента республики возможность, стать лидером.

"Если уж я такой диктатор, что буду удерживать долго власть, но я все равно уйду в мир иной, и здесь будет иной лидер. Это крайний вариант. Но так не будет. Решение нашего белорусского народа. Как он решит, так и будет", – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси напомнил, как в результате первых выборов, набрал 80,3% голосов.

"Народ стеной за меня стоял", – вспоминает он.

