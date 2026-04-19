#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
Мир

Лукашенко заявил, что у Беларуси появится новый лидер до его кончины

Президент Беларуси Александр Лукашенко , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 02:59 Фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новый лидер у республики появится до того, как он уйдет в мир иной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, по словам Лукашенко, новый глава государства появился бы даже в условиях гипотетической диктатуры.

"Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной, и мы с вами на пенсии будем ловить рыбу – у вас в США, здесь будет работать нормальный человек. У нас много хороших, толковых людей", – сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рики Санчесу.

Также он ответил на вопрос, будет ли у следующего президента республики возможность, стать лидером.

"Если уж я такой диктатор, что буду удерживать долго власть, но я все равно уйду в мир иной, и здесь будет иной лидер. Это крайний вариант. Но так не будет. Решение нашего белорусского народа. Как он решит, так и будет", – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси напомнил, как в результате первых выборов, набрал 80,3% голосов.

"Народ стеной за меня стоял", – вспоминает он.

Ранее Лукашенко заявил о том, что Беларусь "готовится к войне".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: