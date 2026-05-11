#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Мир

Лукашенко рассказал о подготовке к наземной операции против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 04:59 Фото: akorda.kz
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа поднял важный вопрос, сообщает Zakon.kz.

Как пишет БелТА, он касается военного оснащения беларусской армии.

По словам президента, недавние конфликты показывают, что "без наземной операции никуда", и поэтому Беларусь должна быть к ней готова.

Александр Лукашенко считает, в случае военного конфликта нельзя будет вести его без "фундаментального оружия", которым должен владеть белорусский солдат.

Он отметил, что для подготовки к войне нужно учитывать особенности территории Белоруссии и "приобретать и создавать" то оружие, которое нужно стране.

"Последние конфликты об этом говорят. Допустим, вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда", – отметил он.

Также на совещании Лукашенко подчеркнул, что не следует оснащать армию всеми видами современного оружия, и нужно использовать такое оружие, с которым умеют обращаться белорусские офицеры.

Ранее мы писали о том, что дочь одного из богатейших людей планеты вышла в свет в наряде стоимостью с бюджет страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
президент Беларуси
19:53, 25 августа 2023
Лукашенко высказался о судьбе вагнеровцев в Беларуси
Александр Лукашенко
22:25, 26 января 2025
Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси по данным экзитпола
Президент Беларуси Александр Лукашенко
02:59, 20 апреля 2026
Лукашенко заявил, что у Беларуси появится новый лидер до его кончины
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок сборной Казахстана стал победителем Лиги чемпионов по футзалу
05:22, Сегодня
Экс-игрок сборной Казахстана стал победителем Лиги чемпионов по футзалу
&quot;Его аура пострадала&quot;: Порье предрёк Чимаеву проблемы с запугиванием соперников
04:49, 12 мая 2026
"Его аура пострадала": Порье предрёк Чимаеву проблемы с запугиванием соперников
Экс-чемпион UFC не согласен с решением судей в бою Чимаев – Стрикленд
04:21, 12 мая 2026
Экс-чемпион UFC не согласен с решением судей в бою Чимаев – Стрикленд
Забит Магомедшарипов объяснил, почему в UFC ему не давали стать чемпионом
03:50, 12 мая 2026
Забит Магомедшарипов объяснил, почему в UFC ему не давали стать чемпионом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: