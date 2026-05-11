Лукашенко рассказал о подготовке к наземной операции против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа поднял важный вопрос, сообщает Zakon.kz.

Как пишет БелТА, он касается военного оснащения беларусской армии.

По словам президента, недавние конфликты показывают, что "без наземной операции никуда", и поэтому Беларусь должна быть к ней готова.

Александр Лукашенко считает, в случае военного конфликта нельзя будет вести его без "фундаментального оружия", которым должен владеть белорусский солдат.

Он отметил, что для подготовки к войне нужно учитывать особенности территории Белоруссии и "приобретать и создавать" то оружие, которое нужно стране.

"Последние конфликты об этом говорят. Допустим, вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда", – отметил он.

Также на совещании Лукашенко подчеркнул, что не следует оснащать армию всеми видами современного оружия, и нужно использовать такое оружие, с которым умеют обращаться белорусские офицеры.

