Лукашенко рассказал о подготовке к наземной операции против Беларуси
Как пишет БелТА, он касается военного оснащения беларусской армии.
По словам президента, недавние конфликты показывают, что "без наземной операции никуда", и поэтому Беларусь должна быть к ней готова.
Александр Лукашенко считает, в случае военного конфликта нельзя будет вести его без "фундаментального оружия", которым должен владеть белорусский солдат.
Он отметил, что для подготовки к войне нужно учитывать особенности территории Белоруссии и "приобретать и создавать" то оружие, которое нужно стране.
"Последние конфликты об этом говорят. Допустим, вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда", – отметил он.
Также на совещании Лукашенко подчеркнул, что не следует оснащать армию всеми видами современного оружия, и нужно использовать такое оружие, с которым умеют обращаться белорусские офицеры.
