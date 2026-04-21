США расширили санкции против Ирана: в списке граждане, компании и самолеты
Министерство финансов США объявило о расширении санкций против Ирана.
В обновленный список ограничений вошли восемь граждан Ирана, а также четыре компании, зарегистрированные в Иране, ОАЭ и Турции. Среди них – CHABOK FZCO (CHABOK Aviation), EMTI Fiber Textile Import Export Trade Limited, Saman Air Services и Sepehr Kaveh Kish International Trading Company.
Помимо этого, под санкции попали два самолета иранской авиакомпании Mahan Air – модели Boeing 777-200ER.
Ранее сообщалось, что Иран не планирует участвовать во втором раунде мирных переговоров с США.
