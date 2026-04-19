Переговоры на паузе: Иран отказался от диалога с США

Иран не планирует участвовать во втором раунде мирных переговоров с США, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство IRNA.

"Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами", – говорится в сообщении.

Израиль и Ливан в четверг договорились о 10-дневном прекращении огня, начиная с 17:00 по восточному времени в тот же день. Военная кампания Израиля в Ливане против "Хезболлы", союзника Ирана, остается одним из ключевых спорных вопросов в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Президент Дональд Трамп в пятницу поблагодарил Иран за открытие пролива в публикации в соцсетях. Однако он заявил, что военно-морская блокада иранских портов со стороны США сохранится до достижения соглашения с Тегераном.

Позже Иран заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческого судоходства в период прекращения огня между Израилем и Ливаном, но страна может снова его закрыть.

